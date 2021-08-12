محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 94161؛ فيما استقر مجموع الوفيات عند 4636. 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 08:37 AM خلال الساعات الـ24 الماضية الصين تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات الصين تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية، 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة. وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 94161؛ فيما استقر مجموع الوفيات عند 4636. الكلمات المفتاحية ، الصين تسجل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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