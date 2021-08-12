- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات، منطقة تبعد نحو 66 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من بوبون في الفلبين.
وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترًا.
وأصدر نظام التحذير الأمريكي، تحذيرًا من موجات المد العاتية (تسونامي) بعد الزلزال.
ولم تَرِد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 08:34 AM
لم تَرِد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشريةزلزال بقوة 7.2 درجات يضرب الفلبين
ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات، منطقة تبعد نحو 66 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من بوبون في الفلبين.
وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومترًا.
وأصدر نظام التحذير الأمريكي، تحذيرًا من موجات المد العاتية (تسونامي) بعد الزلزال.
ولم تَرِد أنباء عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.
، زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب الفلبين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.