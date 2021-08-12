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أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية وصل إلى 7.103.027.
وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 178.852.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 08:32 AM
إجمالي عدد الوفيات بلغ 178.852إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة تتجاوز الـ7 ملايين
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية وصل إلى 7.103.027.
وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 178.852.
، إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة تتجاوز الـ7 ملايين ،
المصدر : الخليج 365
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