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إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة تتجاوز الـ7 ملايين

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الوفيات بلغ 178.852

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس في القارة الإفريقية وصل إلى 7.103.027.

وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 178.852.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 08:32 AM

إجمالي عدد الوفيات بلغ 178.852

إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة تتجاوز الـ7 ملايين
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الإفريقية وصل إلى 7.103.027.

وأضاف المركز في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات في إفريقيا بلغ 178.852.

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، إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة تتجاوز الـ7 ملايين ،
المصدر : الخليج 365

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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