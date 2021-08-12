شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل تورط مواطنات في التستر على أزواجهن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التجارة عن تورط سعوديات في التستر على أزواجهن وآبائهن، في عدد من قضايا التستر التجاري.

وأوضحت الوزارة، أن بعض المتورطات مواطنات متزوجات من وافد قمن بتمكينهم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمائهن للانتفاع المادي.

وأشارت إلى أنه في حالات يكون الزوج الوافد قد مارس على زوجته السعودية ضغوطاً كي تمكنه من التجارة وقد تجهل المواطنة الأنظمة، بحسب عكاظ.

ومن العقوبات الصادرة بحقهن التشهير والغرامة المالية وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجلات التجارية والتراخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات.