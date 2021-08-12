شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..رصد مخالفات بعدة مطاعم قد تسبب حالات تسمم في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أمانة الرياض، عن رصد مخالفات في عدد من المطاعم، وتهاون من العمالة الوافدة في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وتضمنت المخالفات، إزالة الثلج عن الدجاج المجمد بطريقة غير صحية، وتجهيزه بنظام نصف الاستواء، ما قد يتسبب في حالات تسمم، إضافة لوجود خضروات مكشوفة معرضة للتلوث.

كما تم ضبط لحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى سوء تخزين الأطعمة، وافتقار العمالة لاشتراطات النظافة الشخصية.