عاجل | النساء الأكثر تحايلا لدخول الأماكن العامة

خداع
ويستخدم البعض التقنيات الحديثة في تعديل الصور من خلال وضع الصورة على الحالة المحصنة والتعديل عليها ببرامج تعديل الصور لتظهر كأنها الصفحة الرئيسية لتطبيق توكلنا، في وقت لجأ آخرون إلى الاستعانة بطريقة غير مشروعة بأشخاص نافذين في مراكز التلقيح لتغيير الحالة إلى محصن بدون أخذ اللقاح، سواء عبر دفع مبالغ مالية لهم أو من خلال الواسطة، وسبق أن أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ضبط مجموعة من المتورطين في هذه الممارسات المخالفة.
إلزامية الجرعتين
ومن الجدير بالذكر أنه يجب أخذ الجرعة الثانية من اللقاح للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك بدءًا من 1/1/1443، ويُستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة تغطي مخاطر فيروس (كورونا) خارج المملكة، والمتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.
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