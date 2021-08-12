، تشيلسي بطلاً لكأس السوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تُوّج تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2021 بعد تغلبه يوم الأربعاء على فياريال الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية.
وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي باب التسجيل في المباراة عند الدقيقة الـ27 بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز.
وخرج زياش من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42 عقب تعرُّضه لإصابة في كتفه الأيمن، ودخل مكانه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.
وانتظر فياريال حتى الدقيقة الـ73 ليسجل هدف التعادل عن طريق نجمه جيرارد مورينو، وعليه انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1؛ ليلجأ الفريقان لوقتَين إضافيَّين، وفيهما لم تتغير النتيجة؛ ليبقى التعادل الإيجابي سيد الموقف؛ ويحتكم الفريقان لركلات الجزاء.
وشارك فياريال في كأس السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عقب تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما شارك تشيلسي بوصفه بطلاً لدوري أبطال أوروبا عقب فوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.
تشيلسي بطلاً لكأس السوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسبانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12
تُوّج تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2021 بعد تغلبه يوم الأربعاء على فياريال الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية.
وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي باب التسجيل في المباراة عند الدقيقة الـ27 بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز.
وخرج زياش من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42 عقب تعرُّضه لإصابة في كتفه الأيمن، ودخل مكانه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.
وانتظر فياريال حتى الدقيقة الـ73 ليسجل هدف التعادل عن طريق نجمه جيرارد مورينو، وعليه انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1؛ ليلجأ الفريقان لوقتَين إضافيَّين، وفيهما لم تتغير النتيجة؛ ليبقى التعادل الإيجابي سيد الموقف؛ ويحتكم الفريقان لركلات الجزاء.
وشارك فياريال في كأس السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عقب تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما شارك تشيلسي بوصفه بطلاً لدوري أبطال أوروبا عقب فوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:04 AM
تُوّج تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2021 بعد تغلبه يوم الأربعاء على فياريال الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "ويندسور بارك" في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية.
وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي باب التسجيل في المباراة عند الدقيقة الـ27 بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز.
وخرج زياش من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42 عقب تعرُّضه لإصابة في كتفه الأيمن، ودخل مكانه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.
وانتظر فياريال حتى الدقيقة الـ73 ليسجل هدف التعادل عن طريق نجمه جيرارد مورينو، وعليه انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1؛ ليلجأ الفريقان لوقتَين إضافيَّين، وفيهما لم تتغير النتيجة؛ ليبقى التعادل الإيجابي سيد الموقف؛ ويحتكم الفريقان لركلات الجزاء.
وشارك فياريال في كأس السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عقب تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما شارك تشيلسي بوصفه بطلاً لدوري أبطال أوروبا عقب فوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.
، تشيلسي بطلاً لكأس السوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني ،
المصدر : الخليج 365
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