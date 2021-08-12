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محمد بن مسعود - الدمام - ودع المغربي نور الدين امرابط نادي النصر، أمس الأربعاء، بعد نهاية عقده مع الفريق.
والتحق المغربي مع الفريق العاصمي، في صيف 2018، حيث مثله في 3 مواسم، واستطاع التتويج معه بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019، وكأس السوبر 2019 و2020.
وخاض المغربي الدولي مع الفريق العاصمي خلال المواسم الثلاثة، 100 مباراة بإجمالي 8108 دقيقة، استطاع من خلالها تسجيل 17 هدفًا، وصناعة 25 هدفًا لزملائه.
"امرابط " يودع النصر .. بعد علاقة 3 سنواتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12
ودع المغربي نور الدين امرابط نادي النصر، أمس الأربعاء، بعد نهاية عقده مع الفريق.
والتحق المغربي مع الفريق العاصمي، في صيف 2018، حيث مثله في 3 مواسم، واستطاع التتويج معه بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019، وكأس السوبر 2019 و2020.
وخاض المغربي الدولي مع الفريق العاصمي خلال المواسم الثلاثة، 100 مباراة بإجمالي 8108 دقيقة، استطاع من خلالها تسجيل 17 هدفًا، وصناعة 25 هدفًا لزملائه.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
12:27 AM
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
03:41 AM
ودع المغربي نور الدين امرابط نادي النصر، أمس الأربعاء، بعد نهاية عقده مع الفريق.
والتحق المغربي مع الفريق العاصمي، في صيف 2018، حيث مثله في 3 مواسم، واستطاع التتويج معه بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019، وكأس السوبر 2019 و2020.
وخاض المغربي الدولي مع الفريق العاصمي خلال المواسم الثلاثة، 100 مباراة بإجمالي 8108 دقيقة، استطاع من خلالها تسجيل 17 هدفًا، وصناعة 25 هدفًا لزملائه.
، "امرابط " يودع النصر .. بعد علاقة 3 سنوات ،
المصدر : الخليج 365
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