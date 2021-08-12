، أخضر الكرة الشاطئية يرفع استعداده.. استعدادًا للاستحقاقات القادمة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الجبيل الصناعية والذي يستمر حتى الـ20 من أغسطس الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.
وأدى "أخضر الشاطئية" اليوم الأربعاء تدريباته على شاطئ منتجع الإنتركونتيننتال، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحية ومسائية، واشتملت على تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية وذلك باستخدام الكرة.
واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب، التي شهدت حضور ومتابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي ومدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية ناصر السعدي.
من جهة أخرى، عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي، اجتماعًا بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية والمساندة، طالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة والمرسومة والاستغلال الأمثل للمعسكر الحالي من أجل تطوير اللعبة في السعودية وجعلها في مقدمة دول العالم في كرة القدم الشاطئية.
أخضر الكرة الشاطئية يرفع استعداده.. استعدادًا للاستحقاقات القادمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-11
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الجبيل الصناعية والذي يستمر حتى الـ20 من أغسطس الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.
وأدى "أخضر الشاطئية" اليوم الأربعاء تدريباته على شاطئ منتجع الإنتركونتيننتال، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحية ومسائية، واشتملت على تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية وذلك باستخدام الكرة.
واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب، التي شهدت حضور ومتابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي ومدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية ناصر السعدي.
من جهة أخرى، عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي، اجتماعًا بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية والمساندة، طالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة والمرسومة والاستغلال الأمثل للمعسكر الحالي من أجل تطوير اللعبة في السعودية وجعلها في مقدمة دول العالم في كرة القدم الشاطئية.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
11:17 PM
واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، تدريباته اليومية في معسكره الحالي بمدينة الجبيل الصناعية والذي يستمر حتى الـ20 من أغسطس الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.
وأدى "أخضر الشاطئية" اليوم الأربعاء تدريباته على شاطئ منتجع الإنتركونتيننتال، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين صباحية ومسائية، واشتملت على تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية وذلك باستخدام الكرة.
واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب، التي شهدت حضور ومتابعة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي ومدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية ناصر السعدي.
من جهة أخرى، عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمشرف العام على كرة قدم الصالات والشاطئية بندر الأحمدي، اجتماعًا بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية والمساندة، طالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة والمرسومة والاستغلال الأمثل للمعسكر الحالي من أجل تطوير اللعبة في السعودية وجعلها في مقدمة دول العالم في كرة القدم الشاطئية.
، أخضر الكرة الشاطئية يرفع استعداده.. استعدادًا للاستحقاقات القادمة ،
المصدر : الخليج 365
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