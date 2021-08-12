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تُنظم وزارة الرياضة ممثلة بوكالة شؤون الرياضة والشباب يوم غدٍ الخميس حلقة نقاش “عن بعد” بعنوان “الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب” وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للشباب.
وستناقش الحلقة كيفية تحويل النظم الغذائية والابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب وذلك عند الساعة الرابعة عصرًا وتستمر لمدة ساعتين.
وتتضمن الحلقة ثلاثة محاور هي :
المحور الأول: التغذية وستديره الاختصاصية دانية خوتاني.
المحور الثاني : لقاء الرياضيين وتجارب اللاعب مع التغذية وسيتكلم بها البطل الأولمبي هادي الصوعان صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ المملكة الفائز في فضية سباق 400 متر حواجز خلال ألعاب الأولمبية "سيدني 2000" في أستراليا.
وسيكون البطل الأولمبي طارق حامدي حاضرًا والذي أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في مسابقة الكاراتيه للرجال لوزن فوق 75 كغم، إضافة إلى اللاعب الدولي السابق حسين صادق.
كما ستوجد العداءة الأولمبية ياسمين الصباغ والرباعة العنود الخليفي في مناقشة الحلقة.
المحور الثالث : سيكون مخصصًا للنقاش وطرح الأسئلة.
بمشاركة الحامدي وصوعان .. وزارة الرياضة تناقش “الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب”صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-11
تُنظم وزارة الرياضة ممثلة بوكالة شؤون الرياضة والشباب يوم غدٍ الخميس حلقة نقاش “عن بعد” بعنوان “الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب” وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للشباب.
وستناقش الحلقة كيفية تحويل النظم الغذائية والابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب وذلك عند الساعة الرابعة عصرًا وتستمر لمدة ساعتين.
وتتضمن الحلقة ثلاثة محاور هي :
المحور الأول: التغذية وستديره الاختصاصية دانية خوتاني.
المحور الثاني : لقاء الرياضيين وتجارب اللاعب مع التغذية وسيتكلم بها البطل الأولمبي هادي الصوعان صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ المملكة الفائز في فضية سباق 400 متر حواجز خلال ألعاب الأولمبية "سيدني 2000" في أستراليا.
وسيكون البطل الأولمبي طارق حامدي حاضرًا والذي أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في مسابقة الكاراتيه للرجال لوزن فوق 75 كغم، إضافة إلى اللاعب الدولي السابق حسين صادق.
كما ستوجد العداءة الأولمبية ياسمين الصباغ والرباعة العنود الخليفي في مناقشة الحلقة.
المحور الثالث : سيكون مخصصًا للنقاش وطرح الأسئلة.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
10:48 PM
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
03:37 AM
تزامنًا مع اليوم الدولي للشباب
تُنظم وزارة الرياضة ممثلة بوكالة شؤون الرياضة والشباب يوم غدٍ الخميس حلقة نقاش “عن بعد” بعنوان “الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب” وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للشباب.
وستناقش الحلقة كيفية تحويل النظم الغذائية والابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب وذلك عند الساعة الرابعة عصرًا وتستمر لمدة ساعتين.
وتتضمن الحلقة ثلاثة محاور هي :
المحور الأول: التغذية وستديره الاختصاصية دانية خوتاني.
المحور الثاني : لقاء الرياضيين وتجارب اللاعب مع التغذية وسيتكلم بها البطل الأولمبي هادي الصوعان صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ المملكة الفائز في فضية سباق 400 متر حواجز خلال ألعاب الأولمبية "سيدني 2000" في أستراليا.
وسيكون البطل الأولمبي طارق حامدي حاضرًا والذي أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في مسابقة الكاراتيه للرجال لوزن فوق 75 كغم، إضافة إلى اللاعب الدولي السابق حسين صادق.
كما ستوجد العداءة الأولمبية ياسمين الصباغ والرباعة العنود الخليفي في مناقشة الحلقة.
المحور الثالث : سيكون مخصصًا للنقاش وطرح الأسئلة.
، بمشاركة الحامدي وصوعان .. وزارة الرياضة تناقش “الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب” ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.