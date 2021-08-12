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الحل السياسي وانتهاكات الحوثي.. مباحثات سعودية يمنية في الرياض

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الحل السياسي وانتهاكات الحوثي.. مباحثات سعودية يمنية في الرياض

الخميس 12 أغسطس 2021

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء الأربعاء، نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في الرياض.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بكافة المجالات.

 

كما استعرض الجانبان مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.

 

ووفق "واس"، تطرق الجانبان أيضا إلى جهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق والتي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.

 

واستعرض الجانبان أيضاً برامج الدعم الإنساني والتنموي التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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