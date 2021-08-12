شكرا لقرائتكم خبر عن 751 إصابة بكورونا.. واستقرار «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات بالمملكة إلى 535.927 إصابة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 10.182 من بينها 1407 «حرجة».

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 1389 حالة تعاف جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 517.379، فيما بلغت الوفيات 8366 بإضافة 9 حالات وفاة جديدة.

ودعت الوزارة الطلاب والطالبات من الفئة العمرية 12 - 18 عاما، إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي القادم، وذلك لمنع العدوى وحماية أنفسهم والمجتمع من مضاعفات الفيروس ومتحوراته السريعة الانتشار.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس.