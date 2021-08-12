شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جراحة ناجحة لطفلة «خديج» وزنها 500 جرام في إنجاز جديد بمواساة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي في مستشفى المواساة بالدمام بفضل الله وتوفيقه، في إنقاذ حياة طفلة «خديج» تمت ولادتها المبكرة عند الأسبوع 25 من عمر الحمل، وكانت تعاني من وزن منخفض للغاية بلغ عند الولادة 400 جرام فقط، وبعد عمل الفحوصات تبين وجود تشوهات بالقلب، مع متلازمة الضائقة التنفسية، ونزيف ببطينات المخ من الدرجة الثالثة، مما أدى إلى كبر حجم الرأس وحدوث استسقاء بالمخ.

تم وضع الطفلة في العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى المواساة بالدمام تحت إشراف فريق طبي متخصص، ومتابعة وزنها حتى وصل إلى نحو 500 جرام ليتمكن الأطباء من إجراء عملية تركيب صمام مخي بريتوني تحت تخدير كلي، تحت إشراف الدكتور شريف المكاوي استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، وتكمن صعوبة الجراحة في أن وزن المريضة لا يتجاوز 500 جرام، مما يسبب صعوبة بالغة للتخدير وإجراء الجراحة، وتكللت العملية بنجاح ونقلت الطفلة «الخديج» للرعاية المركزة لحديثي الولادة.

وبفضل الله وصل وزن الطفلة حاليا إلى نحو ١٢٥٠ جراما، وتحسنت حالتها الصحية بدرجة كبيرة، وتجاوزت حالة الضائقة التنفسية مع استقرار حجم الرأس، وتتم متابعتها بالرعاية المركزة لحديثي الولادة.

جدير بالذكر أن مستشفى المواساة بالدمام بها قسم طوارئ أطفال يعمل على مدار 24 ساعة/ 7 أيام في الأسبوع، وهذا يتماشى مع رؤية شركة المواساة للخدمات الطبية في استقطاب الكفاءات والتخصصات الفرعية الدقيقة، ومن خلال استخدام أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المتقدمة في هذا المجال.