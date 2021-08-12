شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول مركز لقاحات داخل مجمع تعليمي بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن تجمع الشرقية الصحي بالشراكة مع إدارة تعليم المنطقة، مركز لقاحات فيروس كورونا المستجد ، بمجمع الأمير سعود بن نايف التعليمي، القسم المتوسط والثانوي، لاستقبال الطلاب والطالبات من عمر 12 عاما وحتى 18 عاما وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات ومنسوبي إدارات التعليم.

وأوضح التجمع لـ ”الخليج 365” أن المركز يضم 5 عيادات تستوعب 300 مستفيد يوميا، مع رفع الطاقة الاستيعابية تدريجيا، للوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة في أسرع وقت، مشيرا إلى فتح مدرستين قريبا إحداهما في القطيف والأخرى في الخبر، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة ورفع الطاقة الاستيعابية. وأضاف إن المركز سيستمر في تقديم اللقاح حتى مع بداية عودة الطلاب لمقاعد الدراسة وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم.

من جهته، أكد رئيس تشغيل شبكة الدمام الصحية التابعة لتجمع الشرقية الصحي د. محمد الأحمري، أهمية دور الشراكات في تحسين تجربة المستفيدين، وتهيئة الطلاب والمعلمين لبدء العام الدراسي الحضوري بشكل آمن، بالإضافة للمساهمة في استكمال تحصينهم الذي يعد شرطا لحضور أول يوم دراسي للعام الجديد، تحقيقا للمناعة المجتمعية والقضاء على الوباء.

وذكر «الأحمري» أن المركز يضم طاقما صحيا متكاملا من أطباء وممرضين وأخصائيين وفنيين، لخدمة مستفيدي التعليم، وإتمام تحصينهم.