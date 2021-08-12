شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية يكرم الحامدي لحصوله على فضية «طوكيو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، في مكتبه، أمس، لاعب المنتخب السعودي ومنتخب القوات الجوية للكاراتيه طارق حامدي، الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

جاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه د.مشرف الشهري، والمدرب منير ألفقير، وكرّم سموه البطل طارق حامدي بشهادة شكر وتقدير نظير تمثيله المشرف للوطن، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.

من جانبه قدّم رئيس الاتحاد د.مشرف الشهري شكره وتقديره ودرع الاتحاد السعودي للكاراتيه لسمو قائد القوات الجوية الفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز على هذا التكريم، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب.