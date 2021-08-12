شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة الوصول لحل شامل في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية د.أحمد بن مبارك الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بكافة المجالات.

واستعرض سموه، خلال استقباله د.بن مبارك، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، أمس، مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق والتي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.

كما استعرض الجانبان برامج الدعم الإنساني والتنموي التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

حضر الاستقبال السفير بوزارة الخارجية إبراهيم بن بيشان.