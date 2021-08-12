شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محددات لـ «الاكتفاء بالتنبيه» في المخالفات البلدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى.

وأفاد أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على تحديد المخالفات التي يكتفى فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق المحددات المضمنة في قرار مجلس الوزراء المتمثلة في «ألا تكون المخالفة جسيمة، وألا يكون سبق ارتكابها من المخالف، وألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعديًا إلى الغير، وأن ينبه المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة، وأن تزال المخالفة من المخالف أو أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه».