شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن مع اليونان إثر الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تضامن المملكة مع اليونان، إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان، ووقوفها إلى جانب اليونان حكومةً وشعبًا في هذه الأوقات العصيبة، واستعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم، وذلك في اتصال هاتفي، أمس، بوزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.