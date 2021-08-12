شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الهندي: المناورات البحرية بالجبيل تعكس نجاح العلاقات الدفاعية بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد سفير الهند في المملكة العربية السعودية د. أوساف سيد أن المملكة العربية السعودية والهند تسيران في رحلة جيدة نحو تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المتعددة، لتشمل تعزيز فرص التجارة والأعمال، وتطوير البنية التحتية والتجارة والبحوث الطبية، والتبادلات الشعبية والتعاون الدفاعي والتدريب العسكري.

وأوضح خلال لقاء صحفي عقده لإطلاع وسائل الإعلام على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات العسكرية، إضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة تعزيز هذه العلاقات، أن الاشتباكات الدفاعية الثنائية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الماضي القريب مع زيادة وتيرة زيارات السفن البحرية الهندية التي يسرت بدعم نشط من المملكة.

واطلع السفير الهندي على القدرات والمهام المختلفة التي تعمل بها السفينة إلى جانب موجز عن المناورة البحرية الجارية، كما زار السفينة عددٌ من الضيوف وأعضاء الشتات الهندي وأطفال المدارس خلال مكالمتها ببوآر تي.

وستبدأ المرحلة البحرية من المناورة اعتبارا من 12 أغسطس 2021، حيث من المقرر إجراء عدد من المناورات والمناورات البحرية، ووجود قائد الأسطول الغربي الهندي على متن السفينة لمشاهدة أول مناورات بحرية هو testimony إلى الأهمية التي توليها الهند لهذا الحدث.

ومع الحصول على المزيد من الزيارات رفيعة المستوى وتبادل الوفود في وقت لاحق من العام من المتوقع أن يتحقق تعاون أوثق بين الدولتين الصديقتين، وتشكل العلاقات الدفاعية عنصرًا مهمًّا في رؤيتنا الإستراتيجية المشتركة للمنطقة، وأولى مناورات بحرية ثنائية هي شهادة على علاقاتنا القوية مع الهيئة، وستساعد المناورة البحرية على تعزيز التفاهم وتعزيز التشغيل المتبادل بين البحريتين.

وأكد د. أوساف أن هناك تطورات مهمة للتعاون البيني والعلاقات الثنائية بين البلدين، وفي الآونة الأخيرة التطور الحديث هو مجلس الشراكة الإستراتيجية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الجانب الهندي حيث إنه تحت ظل هذا المجلس تم عقد اللقاء بين المسؤولين، و«نتطلع أن يزور وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز الهند في المستقبل القريب».