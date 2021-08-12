شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، خدماتها الطبية لـ 435 لاجئا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

واستقبلت عيادات الطب العام 147مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 28 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 124 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 45 مريضا، فيما راجع عيادتي الأسنان 35 مريضا.

كما تم استقبال 58 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 22 مريضا، كما تم عمل 110 تحليلات مخبرية لـ 25 مريضا، وإجراء 73 صورة أشعة لـ 49 مريضا، وأعطي 21 مريضا 52 لقاحا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 375 وصفة طبية.