شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يوجه بمعالجة ملاحظات المراجعين بدوائر الباحة والان نبدء بالتفاصيل
كما التقى بعددٍ من أصحاب الفضيلة رؤساء وأعضاء دوائر النيابة العامة، واجتمع بمدراء جهات الضبط والقيادات الأمنية بالمنطقة، وأثنى على المستوى المتميز للتعاون بين جهات الضبط وفرع النيابة العامة بمنطقة الباحة. وقال الشيخ المعجب، في كلمة وجهها لمنسوبي النيابة العامة بالمنطقة: إن الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين «حفظهما الله»، يأتي في إطار حرصهما على مصلحة المواطنين والمقيمين في المملكة، ما يتطلب من منسوبي النيابة مضاعفة الجهود وتجويد الإجراءات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
وأكد ضرورة تطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية في بيئات العمل حرصاً على صحة وسلامة الجميع. يُذكر أن هذه الجولة التفقدية تأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين «حفظهما الله»؛ للوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة والالتقاء بالمراجعين عن قرب وتلمس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتهم.