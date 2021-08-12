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شكرا لقرائتكم 15 مركزًا جديدًا لتطعيم طلاب وطالبات منطقة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
15 مركزًا جديدًا لتطعيم طلاب وطالبات منطقة جازان
للفئة العمرية من 12- 18 عامًا
متابعات الخليج 365 - واس
أطلقت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم جازان، 15 مركزاً لتطعيم الطلاب و الطالبات موزعة على المكاتب التعليمية، في عدد من محافظات المنطقة، ضمن مبادرتها ” معاً نبادر” بشراكة مع جامعة جازان، بهدف التوسّع في نطاق تحصين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الفئة العمرية من 12_18 عاماً.
وأوضح المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي ، أن عمليات تطعيم الطلاب جارية منذ أن أعلنت الوزارة عن الدراسة الحضورية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في العام الدراسي الجديد 1443 هـ ، مشيراً إلى أنه بدأ اليوم العمل في 8 مراكز طلابية جديدة للتحصين بمكاتب التعليم بمحافظات “العارضة، وأبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث” ، بالإضافة إلى مكتب تعليم وسط جازان ولمدة يوم واحد، حيث استقبلت طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية دون مواعيد مسبقة، فيما سينطلق “غداً الخميس” العمل بـ 6 مراكز أخرى بمكاتب تعليم “صامطة، وأحد المسارحة، والحرث، ومكتب وسط جازان، و العارضة” و “بعد غد” تنطلق عمليات التطعيم بمركز “سمية بنت خياط” بالعارضة .
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