محمد بن مسعود - الدمام - وصل دولة رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود إلى جدة مساء اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر. رئيس الوزراء الموريتاني يصل جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-12 وصل دولة رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود إلى جدة مساء اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر. 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 01:05 AM اخر تعديل 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 01:47 AM وصل دولة رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود إلى جدة مساء اليوم. وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر. ، رئيس الوزراء الموريتاني يصل جدة ،

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