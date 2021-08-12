شكرا لمتابعة خبر عن وفاة "سفيرة الابتسامة" الطفلة ريتاج الشهري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توفت سفيرة الابتسامة، الطفلة ريتاج الشهري، بعد أن ألهمت الناس بقصتها وإصرارها وتغلبها على صعوبة مرضها النادر.

وكانت الطفلة ريتاج الشهري 13 عامًا، قد ظهرت في لقاء بقناة "إم بي سي" قالت فيه: "أنا إنسانه قوية، والإنسان لا يقف أمامه شيء، والمعاق هو المعاق فكريًّا، وفي النهاية سيشفيني الله من هذا المرض، ولو ظللت في حالة بكاء وحزن فلن يفيدني ذلك".

وذكر والدها حينها أنه يقوم يوميًّا بتعبئة 8 أسطوانات أكسجين، مشيرًا إلى غلاء الأجهزة الطبية؛ إذ إن أقل تكلفة للأسطوانة 400 ريال.

وظهرمرض ريتاج بعد ولادتها بـ7 أشهر، وازدادت الحالة سوءًا منذ سنتين بعد حدوث انحناء لها في العمود الفقري.