شكرا لمتابعة خبر عن " درندي " تؤكد على أهمية وضع فحص المخدرات كمتطلب رسمي للزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد عضو مجلس الشورى السابق إقبال درندري، على أهمية وضع فحص المخدرات كمتطلب رسمي للزواج.

وقالت درندري: "البعض يقلل من أهمية فحص المخدرات قبل الزواج، بدعوى أنها لاتبقى طويلا بالجسم ويمكن التحايل عليه".

وتابعت: "الواقع أن هناك طرق لاختبار الإدمان على المخدرات وبقائها طويلا بالجسم كالشعر"، مضيفة: "وضع الفحص كمتطلب رسمي للزواج يجعل تزييف النتائج تدليسا يحاسب عليه الشخص وقد يؤدي لفسخ النكاح".

يأتي ذلك في أعقاب واقعة مقتل عروسة على يد زوجها بعد إنزالها من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة ووفاتها في مكة المكرمة.