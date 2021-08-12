شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية": التجمعات للأغراض الاجتماعية مخالف للإجراءات الوقائية ويعرضك للغرامة والسجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الداخلية أن التجمعات للأغراض الاجتماعية مثل "العزاء والحفلات" ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأوضحت الوزارة أن عقوبة المسؤول أو المنشأة 40.000 ريال ، فيما تكون عقوبة حضور التجمع محل المخالفة تكون 5 آلاف ريال وعند التكرار تضاعف العضوية الموقعة في المرة السابقة تصل إلى 100,000 ريال إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

أما في الدعوة للتجمع محل المخالفة أو التسبب فيها فتكون الغرامة 10.000 ريال وعند التكرار تضاعفه العفوية العودة في المرة السابقة وتصل إلى 100,000 ريال إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عقد النكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.