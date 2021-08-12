شكرا لمتابعة خبر عن "الطيران المدني" يتيح إمكانية استخدام السعة المقعدية الكاملة للطائرات بدءًا من سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني إمكانية استخدام السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرات للرحلات الداخلية، وذلك ابتداءًا من مطلع سبتمبر المقبل.

وذكرت أنه يشترط أن يكون جميع الركاب مکتملي التحصين بجرعتين، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الفئة العمرية أقل من 12 سنة) أو الحالات الصحية المستثناة وفقًا لما تصدره الجهات الصحية المختصة في المملكة.

وشددت الهيئة على أهمية استمرار الالتزام بارتداء الكمامة والحث على تطهير اليدين، وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة ببرتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية).

وأضافت أن ذلك جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة وبناء على طلب بعض الناقلات الجوية الوطنية.