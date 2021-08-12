شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يكشف عن علاقة السمنة بسوء التغذية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث استشاري جراحة السمنة نايف العنزي، عن علاقة سوء التغذية بالسمنة، قائلا:"يحتاج مريض السمنة متابعة مع مختص التغذية".

وأوضح نايف العنزي، خلال لقاء مع قناة "الإخبارية":" المشكلة تكمن في سوء التغذية وبالتالي حدثت السمنة"، موضحا:"لابد أن نعترف أن السمنة مرض ولابد من علاجها".

وتابع:"يجب علاج السمنة سواء بالرياضة أو التغذية أو التدخلات الجراحية، واعترافنا بوجود المرض معناه لابد من معالجته".