شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن انتظر 7 سنوات لتصوير مقطع فيديو لطائر القطا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المواطن محمد اليوسفي قصة انتظار امتدت لـ 7 سنوات لتصوير مقطع فيديو عن طائر القطا.

وذكر أنه كان يرغب في تصوير الطائر وفراخه لكن الفرصة لم تتثنى له لفعل ذلك، وظل طوال 7 سنوات يحاول التصوير لكنه أما يجد الطائر فقط بدون فراخه، أو الفراخ بدون الطائر.

وأضاف أنه أثناء وجوده في إحدى المحميات الطبيعية شاهد الطائر ومعه فراحه فبدأ في تصويرها، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن طائر القطا يعد من أنواع الطيور شديدة الحذر، مضيفا أن المقطع الذي صوره رصد الطائر وهو يصدر صوتا لكي تخرج الفراخ وتشرب من قطارات المياه التي نقلها له عبر ريشه.