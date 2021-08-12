شكرا لمتابعة خبر عن "الحقيل": وقف تطبيق عقوبة بعض المخالقات البلدية سيرفع مساهمة القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنح صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية والتنبيه أولاً لعدم العودة لإرتكابها.

وقال "الحقيل" عبر حسابه على "تويتر": "أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين على منح وزير شؤون البلدية والقروية والإسمان صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة والتنبيه أولاً لعدم العودة الى ارتكابها".

وأضاف: "سينعكس ذلك على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن و مراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويؤكد على أن الهدف من فرض العقوبات هو رفع معدلات الامتثال".