شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تطلق عدة مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة لتحسين جودة التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة التعليم عدة مدارس لمرحلة الطفولة المبكرة لتحسين جودة التعليم، وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة.

وقالت مدير عام الطفولة المبكرة في وزارة التعليم، أماني جار الله، إن برنامج رياض الأطفال تستهدف جوانب النمو لدى الطفل من الناحية اللغوية والاجتماعية والتربية الإسلامية والتطور البدني، وذلك بحسب حديثها بقناة "الإخبارية".

وأضافت أن الوزارة حددت برامج وأنشطة تتناسب مع احتياجات كل طفل، كما تعمل حاليًا على تهيئة المدراس بما يتوافق مع الجودة المطلوبة في المدارس.

يذكر أن مدارس مرحلة الطفولة المبكرة تستهدف زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في مرحلة مبكرة من عمر الطالب.