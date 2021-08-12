شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 10 أشخاص لارتكابهم مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة، 8 مواطنين ومقيمان من الجنسيتين السورية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، لافتا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها هي غرامة تصل إلى 3000 ريال.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.