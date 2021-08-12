شكرا لمتابعة خبر عن مرور الباحة يدعو جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

دعت إدارة المرور في منطقة الباحة، جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لمحدودية الرؤية نتيجة الضباب الذي تشهده مواقع المنتزهات بالمنطقة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور صوراً لرجال الأمن خلال تنظيمهم حركة سير السيارات في شوارع المنطقة؛ حيث بدا واضحاً الانتشار الكثيف للضباب في الأجواء.

وكان مركز الأرصاد، توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.