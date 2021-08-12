شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يمنح "الحقيل" صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، صلاحية وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية، وذلك في حال ارتكابها للمرة الأولى بهدف مراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين البيئة الاستثمارية في المدن السعودية

ويأتي ذلك وفق المحددات التالية:

- المخالفة في حال عدم الاستجابة للتنبيه أو التكرار.

- ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة.

- ألا تكون المخالفة من المخالفات التي سبق ارتكابها من المخالف.

- ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعدية إلى الغير.

- أن ينبه المخالف كتابيا بالمخالفة وعدم تكرارها.

- أن تزال المخالفة أويعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوعها خلال مدة محددة.

ويهدف القرار إلى تحسين البيئة الاستثمارية ورفع جاذبيتها في المدن السعودية لينعكس ذلك على رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن مع مراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال والتأكيد على أن الهدف من إيقاع العقوبة هو رفع معدلات الامتثال.