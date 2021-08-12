شكرا لمتابعة خبر عن إعلان يقود لإغلاق منشأة تجارية في تبوك واستدعاء مالكها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة تبوك، منشأة تجارية كبرى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة " كورونا ".

ورصدت وزارة التجارة إعلانا لأحد المشاهير على "سناب شات" يدعو فيه لحضور افتتاح إحدى المنشآت التجارية، ما نتج عنه تزاحم كبير داخل وخارج المنشأة.

وعلى الفور، باشرت الوزارة بالتعاون مع فرع وزارة الصحة وشرطة منطقة تبوك الموقع المذكور، حيث تم رصد العديد من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا"، وعليه تم إغلاق المنشأة واستدعاء مالكها والمعلن لإكمال الإجراءات النظامية.

وشددت وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت التجارية والأسواق بمنع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة، ومنها منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية، وفي حال رصد أي تجاوز يتم إيقاع أقصى العقوبات النظامية بحق المخالفين.