شكرا لمتابعة خبر عن طريقة استعراض تذاكر الفعاليات عبر "توكلنا" أ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاح تطبيق توكلنا استعراض تذاكر الفعاليات بعد شرائها من مزود الخدمة وعرضها عند بوابة الدخول للتحقق من سريانها بعد التحقق من الحالة الصحية، وذلك لتسهيل الدخول إلى الفعاليات.

وأوضح التطبيق أنه يجب على الفرد بعد شراء التذكرة من مزود الخدمة اختيار مشاركة مع تطبيق توكلنا لاستعرضها.

وأضاف أن بعد التوجه إلى الخدمات يتم الضغط على "التذاكر" من خدمة الفعاليات، وبعدها سيظهر الحجز القائم.

وأكدت أن هذه الخطوات تتيح استعراض التذكرة، على أن يتم بعدها عرض QR Code، للدخول إلى الفعالية.