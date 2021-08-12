شكرا لمتابعة خبر عن مدير تعليم القنفذة يدشن حملة " سجلهم لنصلهم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن عبدالله (صدى):

دشن مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي الحملة التعريفية بالنقل المدرسي "سجلهم لنوصلهم بحضور ممثل شركة تطوير النقل المدرسي بالقنفذة الأستاذ متعب الزهراني.

وتحدث رئيس قسم خدمات الطلاب الأستاذ محمد علي مغربي أن الحملة تأتي لتعريف أولياء الأمور وتثقيفهم وتعريفهم أن تسجيل الطلاب والطالبات سيكون عبر حساباتهم في نظام نور وضمن التعاون القائم بين خدمات الطلاب بتعليم القنفذة وشركة تطوير النقلالمدرسي.

وأشار إلى أن هناك فئة مستثاة من أجور الدفع وهم أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة حسب توجيهاتوزارةالتعليم.

وشاهد سعادة مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي حافلات النقل وماتحويه من تجهيزات ووسائل سلامة مؤكدا على ضرورة الاهتمام بجانب تطوير قائدي الحافلات مهنيا وتعاملا حتى يكون قادرا على حفظ أرواح الطلاب والطالبات.

وحاثاً إياهم على اتباع التوجيهات والارشادات توعوية ومرورية والتأكد من وسائل السلامة في كل حافلة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

هذا وقد جابت الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي شوارع وأحياء محافظة القنفذة ومراكزها ضمن تلك الحملة التعريفية.