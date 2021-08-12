وزير الخارجية يعلن تضامن السعودية مع اليونان في مواجهة الحرائق

الرياض - محمد عبدالله - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تضامن المملكة مع أثينا إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال، تضامن المملكة مع اليونان إثر الحرائق التي اندلعت في أنحاء اليونان، ووقوفها إلى جانب اليونان حكومةً وشعبًا في هذه الأوقات العصيبة، واستعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.