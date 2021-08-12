«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية وزخات برد على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة الخميس، تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات برد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن طقس الخميس، أن يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية، تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32كم/ساعة، وجنوبية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة تتحول مساء إلى شمالية، فيما تيراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي.

أما عن الخليج العربي فتوقع مركز الأرصاد، أن تكون حركة الرياح شمًالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-30 كم/ساعة. تتحول ليلًا الى جنوبية غربية، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة: