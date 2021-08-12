عاجل | تدريس أبناء المقيمين بصورة غير نظامية

وجهت وزارة التعليم إدارات التعليم والمدارس في جميع المناطق والمحافظات باستقبال أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي، وتمكينهم من الدراسة خلال العام الدراسي 1443.

جاء ذلك في سياق تعميم لنائب وزير التعليم المكلف، الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، إلى مديري التعليم، الذي أشار في سياقه إلى خطاب وزير الداخلية المتضمن اعتماد آلية تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم «828» بشأن استقبال وزارة التعليم أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي.

وقال: «عليه نأمل أن تسلم إدارة المدرسة «الاستمارة المرفقة» لولي أمر الطفل الطالب، لتعبئة بياناتهما، ثم يوجه لمراجعة إمارة المنطقة، لاستكمال البيانات، والتصديق على الاستمارة، وإعادتها لإدارة المدرسة من أجل تمكين ابنها/‏ابنته من الدراسة خلال العام الدراسي 1443، وتزويد وكالة التعليم العام (الإدارة العامة للتقويم والقبول) بإحصائية شهرية لأعداد المقبولين في جميع مراحل التعليم العام، وفق الآلية المشار إليها أعلاه».

آلية القبول:

01 تستقبل وزارة التعليم أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي

02 تسلم إدارة المدرسة «الاستمارة المرفقة» لولي الأمر، لتعبئة بيانات الطالب

03 يراجع ولي الأمر إمارة المنطقة، لاستكمال البيانات والتصديق على الاستمارة

04 تعاد الاستمارة لإدارة المدرسة، لتمكين الطالب من الدراسة

05 تزويد وكالة التعليم العام (الإدارة العامة للتقويم والقبول) بإحصائية شهرية لأعداد المقبولين في جميع المراحل