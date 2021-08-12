إيقاف سائق شاحنة متهور عكس اتجاه السير

‏إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشاحنة تسير بتهورٍ وسرعة عالية، وبإتجاه معاكسٍ لحركة السير، فقد تم القبض على قائدها، وجرى إيقافه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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