إزالة مركبات مهملة في نجران

مركبات مهملة في الأماكن العامة والحواري، والشوارع الرئيسية والفرعية، تقوم أمانة منطقة بنجران بإزالتها يوميا بجميع أنواعها وأحجامها، وذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري بإزالة التشوه البصري. (نجران: قاسم الكستبان)



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