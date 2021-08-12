محافظ عيون الجواء يشهد ورشة عمل برنامج سكني ومبادرات الإسكان

‏ شهد محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف ورشة عمل نظمها فرع وزارة الإسكان بالقصيم، أمس، في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة، للتعريف بآلية الاستفادة من برنامج سكني ومبادرات وزارة الإسكان، بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية والجمعيات واللجان المجتمعية. والتي تهدف إلى إيضاح آلية التسجيل في البرنامج والشروط والضوابط وخصوصا للمراكز البعيده ليقوموا بالطلب في محيط مراكزهم.



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