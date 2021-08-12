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القبض على مقيم نشر صورًا عن حيازته أموالًا مجهولة المصدر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

القبض على مقيم نشر صورًا عن حيازته أموالًا مجهولة المصدر

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شرطة مكة المكرمة أنه تم القبض على مقيم باكستاني نشر صورًا عن حيازته مبالغ مالية مجهولة المصدر.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، لشخص صوّر ونشر حيازته لمبالغ مالية مجهولة المصدر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتباهي بذلك، فقد تمكّنت الجهات الأمنية بالمنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية، إلى أن المبلغ يعود لمؤسسة تجارية يعمل فيها مقيم من الجنسية ذاتها.

وأضاف متحدث شرطة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

القبض على مقيم نشر صورًا عن حيازته أموالًا مجهولة المصدر - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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