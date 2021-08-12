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ضبط سائق شاحنة متهور عكس السير بسرعة جنونية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

ضبط سائق شاحنة متهور عكس السير بسرعة جنونية

عرض حياة الآخرين للخطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المرور السعودي، مساء أمس الأربعاء، القبض على سائق شاحنة لقيادته بتهور، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشاحنة تسير بتهورٍ وسرعة عالية، وباتجاه معاكسٍ لحركة السير، فقد تم القبض على قائدها، وجرى إيقافه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

5 نصائح عند تعطل المركبة:

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

– الوقوف على جانب الطريق.

– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.

– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.

– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

ضبط سائق شاحنة متهور عكس السير بسرعة جنونية - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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