مصور يروي قصة تصوير مقطع فيديو طائر القطا.. استغرق 7 سنوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحدث المصور الصحفي محمد اليوسفي عن قصة مقطع فيديو لطائر القطا استغرق تصويره 7 سنوات، موضحًا ما لاحظه على ذلك الطائر.

وقال المصور اليوسفي، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: إنه ظل يبحث عن طائر القطا وفروخه، لمدة 7 سنوات، حتى عثر عليه، مبينًا أنه كانت هناك صعوبة أخرى لاجتماع هذا الطائر مع فروخه.

طائر القطا والماء:

وتابع أنه خلال شهر مايو الماضي تمكن من إيجاد طائر القطا وفروخه في إحدى المحميات واستطاع تصويره، لافتًا إلى أن الطائر كان حذرًا للغاية، وأنه يحتاج إلى الماء يوميًّا.

وأضاف اليوسفي أنه خلال تصوير المقطع قام ذكر القطا بالتقاط الماء ليعطيه لفروخه، وأصدر صوتًا حتى تخرج الفروخ المتخفية ليرويها بالماء.

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