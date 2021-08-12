، كأصناف تجارية .. انتخاب أصول وراثية محلية من الكمثرى بالنماص لاعتمادها ،

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زار فريق مشكل من وكالة الوزارة للزراعة مكون من مركز البذور والتقاوي الدكتور ناصر بن بخيت المري ومالك مبادرة المدرجات الزراعية وخبير الموارد الوراثية بالمركز الدكتور محمد الشال محافظة النماص، وذلك بهدف زراعة واعتماد العديد الموارد الوراثية النباتية لشجرة الكمثرى لتأصيل وإكثار هذه الأشجار في المحافظة، وفقًا لمقتضى التوجيه الوزاري السابق، النماص بلد الكمثرى، وضمن حملة «هذا موسمها» وتعزيزًا لتسويق الفواكه المحلية، لتكون المحافظة مدينة الكمثرى، وتمهيدًا لإقامة مهرجان سنوي فيها.
اعتماد الأصول
كما تخلل الزيارة اعتماد أصول أشجار الكمثرى في المحافظة، وفق 36 توصيفًا وتم تعريف 4 أنواع، من أصل 5 إلى 6 أنواع، وما زال الفريق يعمل على تعريف باقي الأنواع.
وذكر الدكتور إبراهيم عارف المستشار بوزارة البيئة، ومالك مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، أن الكمثرى تزرع في المحافظة منذ أربعين عامًا، وعلى الرغم من إهمال هذه الأشجار من قِبل أصحابها، بسبب الهجرة إلى المدن إلا أنها ما زالت تحتفظ بمنتوجها وثمارها معتمدة على السقيا الطبيعية، وتعطي عطاء غير محدود، لذا وجهت الوزارة الآن بالاهتمام بهذه الأشجار، وذلك بحضور مدير إدارة البذور والتقاوي بالوزارة، لأجل تسجيل أنواع ثمار الكمثرى بالمحافظة، والعمل على إكثارها ومعرفة أصولها الوراثية بدءًا من الشتاء القادم.
أصول للمستقبل
كما ذكر دكتور ناصر المري مدير عام مركز البذور والتقاوي وبنك الأصول الوراثية النباتية بالوزارة، أن الزيارة جاءت بتوجيه الوزير، ووكيل الوزارة للزراعة للاعتماد المبدئي لأشجار الكمثرى بالمنطقة، والتي تمتد أعمارها لأربعين عامًا، كما تعد أصولاً للعمليات المستقبلية وغيرها من عمليات، فالإثمار فيها عالٍ وكذلك الجودة والنوعية، إضافة إلى خلوها من الأمراض والحشرات والفيروسات، حيث يقوم خبير المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور محمد الشال باجراءات عملية الاعتماد.
توصيف مورفولوجي
وأضاف الدكتور محمد الشال، الخبير الاستشاري في المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن الفريق الآن يعمل توصيف مورفولوجيا كاملاً لأشجار الكمثرى، وحصرًا للأصناف الموجودة هنا، وهذه الأشجار التي تبلغ أربعين عامًا قد تكون من الأشجار التي بدأت تنقرض، وعلى الرغم من أنها موجودة في حقل مهمل، فإن أوراقها ما زالت قوية، وعلى قدر عالٍ من الجودة، لذا فقد تستخدم كأصل لإنتاج أصناف وشتلات في المستقبل القريب، لنشرها في منطقة عسير بصفة عامة، ومحافظة النماص بصفة خاصة.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 12:26 AM
تعزيزًا لتسويق الفواكه المحلية وتمهيدًا لإقامة مهرجان سنوي في المحافظةكأصناف تجارية .. انتخاب أصول وراثية محلية من الكمثرى بالنماص لاعتمادها
زار فريق مشكل من وكالة الوزارة للزراعة مكون من مركز البذور والتقاوي الدكتور ناصر بن بخيت المري ومالك مبادرة المدرجات الزراعية وخبير الموارد الوراثية بالمركز الدكتور محمد الشال محافظة النماص، وذلك بهدف زراعة واعتماد العديد الموارد الوراثية النباتية لشجرة الكمثرى لتأصيل وإكثار هذه الأشجار في المحافظة، وفقًا لمقتضى التوجيه الوزاري السابق، النماص بلد الكمثرى، وضمن حملة «هذا موسمها» وتعزيزًا لتسويق الفواكه المحلية، لتكون المحافظة مدينة الكمثرى، وتمهيدًا لإقامة مهرجان سنوي فيها.
اعتماد الأصول
كما تخلل الزيارة اعتماد أصول أشجار الكمثرى في المحافظة، وفق 36 توصيفًا وتم تعريف 4 أنواع، من أصل 5 إلى 6 أنواع، وما زال الفريق يعمل على تعريف باقي الأنواع.
وذكر الدكتور إبراهيم عارف المستشار بوزارة البيئة، ومالك مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، أن الكمثرى تزرع في المحافظة منذ أربعين عامًا، وعلى الرغم من إهمال هذه الأشجار من قِبل أصحابها، بسبب الهجرة إلى المدن إلا أنها ما زالت تحتفظ بمنتوجها وثمارها معتمدة على السقيا الطبيعية، وتعطي عطاء غير محدود، لذا وجهت الوزارة الآن بالاهتمام بهذه الأشجار، وذلك بحضور مدير إدارة البذور والتقاوي بالوزارة، لأجل تسجيل أنواع ثمار الكمثرى بالمحافظة، والعمل على إكثارها ومعرفة أصولها الوراثية بدءًا من الشتاء القادم.
أصول للمستقبل
كما ذكر دكتور ناصر المري مدير عام مركز البذور والتقاوي وبنك الأصول الوراثية النباتية بالوزارة، أن الزيارة جاءت بتوجيه الوزير، ووكيل الوزارة للزراعة للاعتماد المبدئي لأشجار الكمثرى بالمنطقة، والتي تمتد أعمارها لأربعين عامًا، كما تعد أصولاً للعمليات المستقبلية وغيرها من عمليات، فالإثمار فيها عالٍ وكذلك الجودة والنوعية، إضافة إلى خلوها من الأمراض والحشرات والفيروسات، حيث يقوم خبير المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور محمد الشال باجراءات عملية الاعتماد.
توصيف مورفولوجي
وأضاف الدكتور محمد الشال، الخبير الاستشاري في المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن الفريق الآن يعمل توصيف مورفولوجيا كاملاً لأشجار الكمثرى، وحصرًا للأصناف الموجودة هنا، وهذه الأشجار التي تبلغ أربعين عامًا قد تكون من الأشجار التي بدأت تنقرض، وعلى الرغم من أنها موجودة في حقل مهمل، فإن أوراقها ما زالت قوية، وعلى قدر عالٍ من الجودة، لذا فقد تستخدم كأصل لإنتاج أصناف وشتلات في المستقبل القريب، لنشرها في منطقة عسير بصفة عامة، ومحافظة النماص بصفة خاصة.
، كأصناف تجارية .. انتخاب أصول وراثية محلية من الكمثرى بالنماص لاعتمادها ،
المصدر : الخليج 365
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