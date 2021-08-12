، "هواوي" تدشن مجموعة من الأجهزة الفائقة Super Device ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمكِّن المستهلكين من إطلاق العنان لإبداعاتهم وتعزيز إنتاجيتهم والاتصال بسلاسة

عبدالملك سرور- الخليج 365: أطلقت شركة هواوي مجموعة الأجهزة الفائقة- Super Device التي ستُمكِّن المستهلكين في المملكة العربية السعودية من إطلاق العنان لإبداعاتهم، وتعزيز إنتاجيتهم، والاتصال بسلاسة وانسيابية بين المنتجات المختلفة.

وخلال حفل الإطلاق الرسمي الذي أُقيم في مركز المؤتمرات بقاعة الاحتفالات في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض يوم أمس الثلاثاء 10 أغسطس اطلع الحاضرون على القدرات والميزات الكثيرة التي تزخر بها المنتجات الجديدة من أجهزة هواوي الفائقة Super Device، منها جهاز HUAWEI MatePad Pro، وذلك من خلال معرض لمجموعة من الأعمال الفنية التي تبرز تقنيات الجهاز المبتكرة.

ويمنح مفهوم الأجهزة الفائقة Super Device المستهلكين القدرة على الاتصال والتعاون بسلاسة عند استخدام منتجات هواوي المختلفة. وتشمل منتجات Super Device جهاز HUAWEI MatePad Pro وشاشة HUAWEI MateView المستقلة وسلسلة HUAWEI MateBook وسماعات HUAWEI FreeBuds 4، إضافة إلى ساعات HUAWEI WATCH 3 وسلسلة الهواتف HUAWEI nova 8.

الأجهزة الفائقة Super device هي تجربة تجمع منتجات متعددة، وترتقي بخاصية الاتصال البيني إلى مستوى جديد كليًّا؛ وهو ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من الميزات المختلفة لتلك الأجهزة دون عناء. وقد جعلت هواوي كل ذلك ممكنًا من خلال تطبيق التقنية الموزعة التي تكسر الحواجز التقليدية التي تكون عادةً بين تلك الأجهزة.

وعرض الفنانان الرسامان ريكس شوك وضياء رامبو أعمالهما الفنية خلال الحدث، التي كانت عبارة عن لوحتين: الأولى بعنوان "The Hustle doesn't stop"، والثانية بعنوان "The infinity"، مع تقنيات عرض رائعة ولافتة للغاية.

وسلط "ريكس شوك" الضوء في لوحته على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وركز على موضوعات حول الطموحين والحالمين الذين يسعون لبناء غد أفضل. واستلهم عمله الفني من أسلوب حياة رواد الأعمال والمبدعين والأشخاص المبتكرين الذين يتقدمون نحو تحقيق تطلعاتهم يومًا بعد يوم، مع التفكر والاستمتاع خلال الرحلة.

أما عمل "ضياء رامبو" فركز على رمز اللانهاية، الشكل المشابه لرقم ثمانية جانبية. ويشير العمل إلى مفهوم اللانهاية، سواء في الرياضيات أو حتى مجازًا فيما يتعلق بالحب.

وبتلك المناسبة صرّح السيد بيل يو، نائب رئيس شركة شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، قائلاً: "هذه الأعمال الفنية المعروضة اليوم تسلط الضوء على القدرات المذهلة لجهاز HUAWEI MatePad Pro.

ويمثل ذلك الأمر جانبًا واحدًا من تجربة الأجهزة الفائقة Super Device من خلال إنشاء نظام مشترك، يربط بين الأجهزة المختلفة. وهنا لا يمكن للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي فحسب، ولكنهم أيضًا سيصبحون أكثر إنتاجية. ويتيح جهازنا الفائق للمستخدمين الاستفادة من القدرات والمزايا الفريدة للأجهزة المختلفة بطريقة سلسة وسهلة الاستخدام وفعّالة.

وأضاف: "في هذا السياق نحن أكثر من مجرد شركة لتصنيع الهواتف الذكية؛ فلدينا مجموعة واسعة من المنتجات والأجهزة الاستهلاكية، مثل أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والمنتجات الصوتية، وغيرها".

وتم إنجاز العمل الفني المعروض باستخدام HUAWEI MatePad Pro وباستخدام قلم HUAWEI M-Pencil. هذان المنتجان يكملان بعضهما بشكل مثالي؛ إذ يُمكِّن الجيل الثاني من القلم المستخدمين من تحويل الجهاز اللوحي إلى لوحة لرسم أعمالهم الفنية. ويعتبر قلم M-Pencil منتجًا ذكيًّا وسلسًا للغاية، ويحاكي تمامًا استخدام الفرشاة أو قلم الرصاص العادي.

وباعتباره الجهاز اللوحي الرائد والمتميز من هواوي للإنتاجية والإبداع يقدم جهاز HUAWEI MatePad Pro بمقاس 12.6 بوصة أفضل أداء بفضل مجموعة شرائح Kirin 9000E Flagship. وتم تصنيع هذا المعالج المتقدم بدقة 5 نانومتر؛ وهو ما يُمكّنه من الاستفادة من حوسبة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي عند الحاجة.

وفي الوقت نفسه يتميز هذا الجهاز اللوحي المذهل بمقاس 12.6 بوصة، ومزود بشاشة عرض كاملة فائقة الاتساع، بتناسب 16:10 ودقة 2k (AMOLED) مع أعلى نسبة شاشة إلى هيكل جهاز في العالم البالغة 90 %. كل هذه القدرات تعني إمكانية إكمال مهام الإبداع دون عناء مع زيادة معدل الإنتاجية أيضًا.

ويعد HUAWEI MatePad Pro جزءًا من تجربة الأجهزة الذكية من هواوي التي تشمل HUAWEI MateView، أول شاشة مستقلة خاصة بالشركة. وتتميز الشاشة اللاسلكية بالألوان الواقعية مع حجم كبير وعرض فائق الدقة 4k+ ودقة 3850 × 2560 بكسل وشريط ذكي من هواوي ومكبرات صوت مزدوجة ونظام صوت بميكروفون مزدوج.

من ناحية أخرى، يأتي جهاز HUAWEI MateBook D 15 مزودًا بهيكل معدني رقيق وخفيف، باستخدام مفهوم التصميم البسيط "Pure Shape" من هواوي. كما أنه يمتاز بمعالج Intel® Core™ القوي وشاشة العرض الكاملة HUAWEI FullView بمقاس 15 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل جهاز تبلغ 87 %، مع شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق الخافت والعرض الخالي من الوميض؛ وهو ما يساعد على تقليل إجهاد العين.

وتعد سماعات HUAWEI FreeBuds 4 أحدث سماعات أذن بتقنية البلوتوث True Wireless مقدمة من الشركة. وهي مجهزة بتقنية إلغاء الضجيج النشط ANC 2.0 مع تصميم مريح للأذن، ووزن خفيف، مع جودة صوت عالية الدقة، وتوصيل صوتي ذكي.

كذلك يوجد المزيد من الابتكارات المرتقبة مع سلسلة ساعات HUAWEI WATCH 3 التي توفر للمستهلكين عمر بطارية طويلاً للغاية، وميزات مراقبة الصحة واللياقة البدنية، مع تصميم خارجي فائق الرقي والأناقة. وتوفر سلسلة الساعات الذكية مستشعر درجة حرارة عالي الدقة لأول مرة لدعم الكشف عن درجة حرارة الجلد، والكشف عن غسل اليدين، واكتشاف السقوط.

أما هاتف HUAWEI nova 8 فيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل. كما أنه يمتاز بخاصية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، فضلاً عن الشاشة الرائعة بمعدل تحديث 90 هرتز وعمق ألوان 10 بت للحصول على تجربة صورة وفيديو تفاعلية وغامرة.

وسيتم طرح سلسلة ساعات HUWEI WATCH 3 وهاتف HUAWEI nova 8 في المملكة العربية السعودية قريبًا.