شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السفير الفرنسي يزور «مزاد الصقور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار نائب السفير الفرنسي لدى المملكة محمد نهاد أمس، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي، في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

وأعرب نهاد خلال جولته على المواقع التي خصصها المزاد لمزارع الإنتاج ، عن فخره بمشاركة مزرعتين فرنسيتين Falcons SB و Falcons Center Phil في المزاد الدولي الذي تشارك به مجموعة من المزارع الرائدة من 14 دولة.

وقال نائب السفير الفرنسي: استمتعت بزيارة المزاد، للتعرّف على نخبة سلالات الصقور، التي تمثل إرثاً عريقاً ورمزاً للحضارات الإنسانية الضاربة في القدم.

وفي ختام الزيارة تسلّم نائب السفير الفرنسي درعاً تذكاريةً من نادي الصقور السعودي بهذه المناسبة.