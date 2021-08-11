شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 4 محتالين يروّجون لتحديث الحالة الصحية عبر «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على (4) مقيمين، يروّجون لمنح قروض تمويلية للمتعثرين وتحديث الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين، اثنان من الجنسية السورية، وآخران من الجنسية البنجلادشية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، يروّجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح قروض تمويلية للمتعثرين، واستطاعتهم تحديث الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا، مستخدمين في ذلك شرائح اتصال بأسماء وهمية مقابل مبالغ مالية يتقاضونها.

وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن تلك الادعاءات احتيالية، ولم يتم تنفيذ أي عملية منح قروض أو تعديل حالة في "توكلنا"، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.